Январь 21st, 2020

Эксперты установили, кто и где нарисовал необычный автопортрет Ван Гога





Эксперты установили, кто в действительности нарисовал необычный автопортрет Ван Гога — для этого пришлось применить сложные технологии анализа. Картину нарисовал Ван Гог, когда находился в психиатрической клинике.

Эксперты подтвердили подлинность автопортрета нидерландского художника Винсента ван Гога, который принадлежит Норвежскому национальному музею в Осло.

Такое заявление сделали в Музее ван Гога в Амстердаме после проведенного масштабного исследования. Подробные «технические и стилистические исследования» показали, что картина принадлежит кисти художника. Ван Гог нарисовал собственный портрет в конце августа 1889 года, когда находился в психиатрической клинике в городе Сен-Реми на юге Франции.





Музейщики говорят, что эта картина особенная. «До настоящего времени это — единственная работа, о которой известно, что он нарисовал ее во время психического заболевания», — рассказали эксперты.



Следует заметить, что эту кратину Музей Осло купил в 1910 году, но через 60 лет специалисты усомнились, действительно ли ее автор Ван Гог, потому что история происхождения полотна была неизвестна. Кроме того, коричнево-зеленые пигменты и мрачная палитра казались необычными для художника, который известен своими яркими блюзами.



Именно поэтому сотрудники норвежского музея обратились за помощью к нидерландских коллег из Музея Ван Гога, чтобы они првели полную экспертизу произведения искусства. Экспертиза длилась около шести лет. После нее исследователи пришли к выводу, что это «безошибочно принадлежит руке ван Гога».



Как сообщалось, в Амстердаме решили сделать бесплатный входной билет на один день на месяц до трех музеев — Музея Ван Гога, Рейксмюсеуму и Национального морского музея. По мнению властей, высокие цены за входной билет не позволяют жителям и гостям Амстердама (особенно тем, кто имеет относительно низкие доходы) посещать музеи, поэтому было принято такое решение.