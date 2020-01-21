Январь 21st, 2020

Джиджи Хадид появилась на публике в одежде украинского дизайнера

На этот раз сторонников модных брендов собрала Парижская неделя мужской моды. Американская супермодель неизменно демонстрирует трендовые образы. Она появилась в кардигане украинского бренда KSENIASCHNAIDER, выполненном в технике пэчворк.

24-летняя модель навсегда вписала свое имя в мировую модную индустрию. Коллекции культовых модельеров, которые Джиджи Хадид демонстрирует на подиумах, обречены на блестящий успех. В ее гардеробе множество брендовых вещей, среди которых нашлось место вещам от украинских дизайнеров.

Во время одного из выходов в рамках Недели мужской моды во французской столице Белла Хадид появилась в ярком кардигане украинского модного дома KSENIASCHNAIDER. Этот наряд выполнен в технике пэчворк.

Это новая экологическая инициатива, в рамках которой одежду шьют из остатков тканей и образцов, фабрики присылают брендам для ознакомления. Такой подход позволяет не только ответственно относиться к использованию материалов, но и делает каждую вещь уникальной.

Не менее звездная сестра Белла Хадид недавно тоже появлялась в одежде KSENIASCHNAIDER. Для отдыха во время новогодних каникул она выбрала шорты из переработанного денима украинского бренда.