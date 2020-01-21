Дженнифер Энистон рассказала, почему поцеловалась с Брэдом Питтом

Разговоры о вчерашней премии Гильдии киноактеров США не утихают до сих пор. Но нет, обсуждают отнюдь не ее результаты, а закулисные моменты. Еще бы! Ведь на церемонии бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт наконец встретились у всех на глазах, а снимки, на которых актер держит бывшую жену за руку и наблюдает за ее речью на сцене, разлетелись по сети.

Сама же актриса, как оказалось, была очень удивлена, как эмоционально Питт отреагировал на ее победу (Энистон получила награду в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за роль в «Утреннем шоу»). Когда журналистка издания ET Шерил Хики сообщила ей, что Брэд едва не пустил слезу, когда смотрел, как она принимает награду, Дженнифер очень удивилась.

О нет!

— недоверчиво ответила она.

Тогда Хики спросила ее, каково это — чувствовать любовь и поддержку Питта, а также всех ее друзей.

Это значит все для меня. Мы все выросли вместе. Вот почему их работа трогает меня, будоражит и позволяет быть здесь. Это просто фантастика,

— сказала Джен.

После SAG Awards поклонники звездной пары вновь заговорили о возможном воссоединении бывших супругов. Впрочем, сама Джен такие разговоры еще до торжественной церемонии назвала «истеричными». Но, как знать, возможно, после встречи с бывшим мужем она уже не была столь категорична?..