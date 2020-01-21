Январь 21st, 2020

Дженнифер Энистон прокомментировала объятья с Брэдом Питтом

В сети не утихают слухи о возможном воссоединении звездной парочки. Их романтические объятия за кулисами премии SAG Awards 2020 вызвали догадки поклонников, что между актерами до сих пор тлеют чувства. Дженнифер Энистон поспешила заверить, что их с Брэдом Питом давно связывает только профессиональная дружба и поддержка.

Кадры, на которых Брэд Питт неохотно отпускал бывшую жену из своих чувственных объятий, облетели сеть. Увлеченные взгляды актера спровоцировали многочисленные слухи о возможном романе пары, которые Дженнифер Энистон опровергла в разговоре с журналистами.

Культового актера раз отметили за успешную работу над фильмом «Однажды в Голливуде» и удостоили званием «Лучший актер второго плана». Однако, кажется, Брэд Питт значительно больше радовался триумфа знаменитой коллеги, которая одержала победу в номинации «Лучшая актриса» за участие в драматическом сериале «Утреннее шоу». За кулисами кинопремии SAG Awards 2020 Брэд Питт поздравил Дженнифер Энистон с очередной статуэткой.

Журналисты поинтересовались у актрисы, она испытывает в моменты такой горячей поддержки ексчоловика. Дженнифер Энистон призналась, что это не может оставить ее равнодушной.

«Это означает для меня много. Мы все выросли вместе. И это просто очень веселая ночь для того, чтобы праздновать, подбадривать друг друга и продолжать работать», — прокомментировала голливудская звезда.