Январь 21st, 2020

«Дулиттлу» грозят убытки в 100 миллионов долларов

Студии Universal грозят серьезные убытки из-за провального старта в прокате приключенческой ленты «Дулитл«. Как сообщает со ссылкой на мнение американских экспертов издание The Wrap, потери могут составить 100 и даже более миллионов долларов.

Производственный бюджет фильма оценивается в 175-180 миллионов долларов, расходы на рекламу не уточнялись. Это будет уже второй крупный провал проектов Universal за последнее время. Ранее столь же печальная участь постигла мюзикл «Кошки», но его убытки оказались скромнее — около 70 миллионов долларов, так как стоимость создания была значительно меньше.

Надежда на сокращение убытков у «Доктора Дулиттла» пока сохраняется, так как фильм еще не вышел на некоторых рынках. Однако при столь разгромной критике, которая сопровождает ленту в прокате, шанс весьма невелик. Напомним, что главную роль сыграл один из самых высокооплачиваемых актеров современного кино Роберт Дауни мл., его партнерами по проекту были Рами Малек, Джесси Бакли, Рэйф Файнс, Эмма Томпсон, Антонио Бандерас, Кумэйл Нанджиани и другие артисты.