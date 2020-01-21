Январь 21st, 2020

Депутаты поедут в Давос за свой счет — Разумков

20 января председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты посетят Всемирный экономический форум в Давосе за свой счет.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в вечернем эфире программы «Свобода слова» на телеканале «ICTV».

«Посещение Давоса народными депутатами Украины не будет стоить гражданам Украины ни одной гривни», — подчеркнул глава парламента.

Однако, Дмитрий Разумков не уточнил, кто именно из депутатов поедет на форум.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе начинается 21 и продлится до 24 января.

22 января визит на форум планирует осуществить президент Украины Владимир Зеленский

Ранее СМИ сообщали, что на экономический форум в Давос, который состоится 21-24 января, полетят 17 депутатов из фракции «Слуги народа» и 4 из «Голоса»