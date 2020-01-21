Январь 21st, 2020

Бредли Купер закрутил роман с Аной де Армас

С тех пор, как Брэдли Купер расстался с Ириной Шейк, поклонники пристально следят за его личной жизнью.

Несмотря на то, что актер всегда тщательно скрывал свои отношения от глаз прессы, журналистам все же удалось узнать, что на прошлой премии Американского института киноискусства он изо всех сил заигрывал с Аной де Армас.

31-летняя актриса стала известной благодаря роли в фильме «Бегущий по лезвию 2049″, а не так давно она сыграла новую девушку Джеймса Бонда в грядущем «Бонд 25″. А еще она сыграла одну из главных ролей в фильме «Ножи наголо». С 2011 до 2013 года Ана была замужем за своим коллегой Марком Клотета, но сейчас ее сердце свободно.

Как утверждают репортеры, во время AFI Awards Купер почти не отходил от де Армас.

«Брэдли и Ана специально спрятались от глаз фотографов, чтобы пообщаться в холле отеля, в котором проходило мероприятие. Им было очень весело вместе», — сообщают инсайдеры, которые присутствовали на мероприятии.