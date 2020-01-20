Январь 20th, 2020

Житель Мичигана купил диван, в котором было спрятано 43 тысячи долларов и вернул владелице

Он вернул средства изначальной владелице, которой диван достался по наследству от деда

Житель Мичигана Говард Кирби купил в комиссионном магазине диван, в котором нашёл спрятанными 43 тысяч долларов. Об этом пишет Fox News.

Кирби рассказал, что после того как купил его, он постоянно испытывал дискомфорт при сидении на нём. Дочь решила проверить подушки и когда расстегнула молнию, то обнаружила стопки купюр.

Новые владельцы нашли в диване 43 170 долларов. После находки Кирби проконсультировался с юристом по поводу прав на эти деньги. Оказалось, что ему не нужно возвращать деньги, но он обратился в магазин, чтобы найти предыдущего владельца.

Оказалось, что диван достался по наследству женщине, после смерти её деда. Она не знала, что внутри деньги и отдала его в комиссионный магазин. После этого Кирби передал деньги бывшей владелице.

Он заявил, что думал о том, чтобы использовать деньги для того, чтобы постелить новую крышу, но рад, что средства вернулись к своей владелице.