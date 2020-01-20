Январь 20th, 2020

Зеленский в Израиле поработает «массовкой» для Путина — Вятрович

Народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский едет в Израиль в качестве массовки для выступления Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Владимир Зеленский поедет на Всемирный форум Холокоста в Израиле 22-23 января. Несмотря на то, что ему там даже слова не дадут, хотя, как замечает сам Зеленский, «каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинском. Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которая убивает украинцев и оккупировала наши территории. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился «, — пишет Вятрович.

По мнению депутата, таким образом израильская сторона «все больше заигрывает с Москвой».

Также Вятрович отметил, что «поведение Зеленского резко отличается от действий президента соседней Польши Анджея Дуды», который отказался ехать в Израиль именно из-за формата приглашения.

«Мне стыдно за президента Украины, который, с одной стороны, проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру, а с другой — в День Соборности Украины едет побыть в массовке у Путина в Израиль», — написал Владимир Вятрович.

https://bykvu.com/ua/bukvy/v-izrail-zelenskij-edet-massovkoj-dlja-putina-vjatrovich/