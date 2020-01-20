Январь 20th, 2020

Зеленский считает, что Путин его понимает

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной. Так президент заявил в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

«Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове «, — заявил Зеленский, комментируя вопрос, считает Путин по-прежнему, как он выражался сказать, что» Украина — не страна ».

По словам президента, с Путиным у него «начался диалог», было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в нормандской формате.

«Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым» чувствительным «решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандский формат. После этого произошел второй обмен пленными — крупнейший подобный обмен», — отметил Зеленский.

Он отметил, что хотел бы, чтобы процесс урегулирования продвигался гораздо быстрее, но имеются очень сложные вопросы: «Я вижу прогресс, так как количество обстрелов значительно сократилось. Но это все еще имеет место».

Также Зеленский заявил, что никогда не стремился занять пост президента, если бы не ставил целью добиться установления мира на Донбассе.