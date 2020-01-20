Январь 20th, 2020

Зеленский приказал отступить еще в 9 районах на Донбассе, Россия продолжает обстрелы и наступление в «серой зоне»

Зеленский приказал отступить еще в 9 районах на Донбассе, Россия продолжает обстрелы и наступление в «серой зоне». Только за сутки в зоне разведения войск в районе Золотого погиб один военнослужащий и 10 ранено.

Отвод войск оказался односторонним движением с со стороны Зеленского, российская сторона ничего никуда не отводила. За этот период погибло 12 украинских военных, но это не останавливает новое руководство в ОПе прекратить профанацию под названием «разведения войск».

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат из «Европейской Солидарности» София Федина.

«Нам сейчас говорят о разведении войск в следующих 9 точках на линии разграничения. Хочу напомнить, что с момента последней отвода войск у нас произошло 535 обстрелов, 12 погибших, 51 раненый. При этом московская сторона ничего и никуда не отводила », — подчеркнула политик.

https://www.ekrannovyn.pp.ua/2020/01/535-200.html?spref=fb