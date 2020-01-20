Январь 20th, 2020

Власти Амстердама придумали, как избавить молодёжь от стресса. И решили выкупить все её долги.

Власти Амстердама заметили, что у молодых людей выросли задолженности — средний студенческий долг составил (в рублях) почти миллион. Поэтому город намерен расплатиться с кредиторами сам — всё ради того, чтобы бедная молодёжь не стрессовала. Но должникам всё-таки придётся немного потрудиться и хотя бы научиться финансовой грамотности.



По официальным данным, у 34% юных амстердамцев (от 18 до 34 лет) так или иначе есть задолженности, пишет The Guardian. С годами растёт число людей, у которых есть долги за учёбу — в 2019 году в Нидерландах их стало уже 1,4 миллиона, хотя в 2015 году было только 388 тысяч. А сумма среднего студенческого долга по стране в 2019 году составила 13,7 тысяч евро (больше 934 тысяч рублей). Для сравнения, в 2015 году он был равен лишь 12,4 тысячам евро (более 845 тысяч рублей).

Это общеевропейская тенденция, отмечает издание. Молодые люди берут взаймы и в других странах Европы, включая Великобританию. Долги мешают им выйти на рынок труда и получить высшее образование.

Поэтому власти Амстердама решили запустить специальную программу — она стартует в феврале этого года. Схема такая: муниципальный кредитный банк поговорит с кредиторами о выкупе долгов молодёжи в свою пользу. В качестве стимула им хотят выдавать 750 евро (51 150 рублей). А тем должникам, которые будут участвовать в программе, выдадут займы для погашения их обязательств перед кредиторами.

Но не всё так просто, участникам схемы придётся немного потрудиться. Большая часть их долгов будет аннулирована при условии, что они пройдут какое-то обучение или освоят образовательную программу. А ещё придётся реально разобраться со своими финансовыми проблемами. Каждому участнику программы выделят персонального тренера, вместе с которым нужно будет составить план действий по выходу из долговой ямы. Власти Амстердама считают, что молодые люди с нестабильными доходами не всегда способны перераспределить свои финансы и расплатиться с кредиторами.

Такое решение — отличный шанс для молодых людей, полагают власти города. Заместитель мэра Амстердама Маржолейн Мурман сказал:

«Долги становятся причиной большого стресса. А особенно в случае с молодыми людьми, долги часто определяют их будущее.»

Он добавил, что у большинства задолженности появились из-за невезения или незнания. Теперь они в ситуации, из которой не могут выбраться без посторонней помощи, и город не намерен мириться с этим:

«Вот почему мы сейчас собираемся им помочь, чтобы они могли начать всё сначала.»