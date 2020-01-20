В США рассекретили, что за неизвестный космический аппарат упал в 1965 году в Онтарио. Как оказалось, секретность была связана как с самим загадочным аппаратом, так и с ограничениями на распространение информации периода Холодной Войны.
9 декабря 1965 года в небе над Землёй пролетел сияющий огненный шар. Его полёт видели миллионы людей в шести штатах США и в канадской провинции Онтарио. В службы безопасности поступили тысячи звонков – причём не только о пролёте загадочного объекта, но и о раскалённых металлических обломках, травяных пожарах и оглушительных низких звуковых раскатах, похожих то ли на гром, то ли на преодоление звукового барьера боевым самолётом.
Жители деревни Кексбург, в 50 километрах от Питтсбурга, дополнительно сообщали о падении в близлежащем лесу неизвестного объекта, клубах голубого дыма в воздухе, землетрясении и звуке сильного удара.
Место возможного падения объекта было немедленно оцеплено военными и полицией, которые не пропускали внутрь абсолютно никого – даже известных общественных деятелей и политиков. Наконец, военные объявили, что обыскали весь лес, но «совершенно ничего там не нашли».
«Совершенно ничего» означало, что это не могло быть крушением экспериментального самолёта, испытаниями новой ракеты или, скажем, падением сошедшего с орбиты спутника. Большинство астрономов США поспешили заявить, что жители «несомненно» и «определённо точно» наблюдали падение обыкновенного метеорита, «просто редкое природное явление». Правда, никто так и не потрудился объяснить, почему же от метеорита не осталось «совершенно ничего», ни единого обломка, ни даже воронки от взрыва…
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Учёные пришли к выводу, что это – остатки российского космического аппарата «Космос 96». Он предназначался для исследований планеты Венера, однако во время запуска 23 ноября 1965 года произошёл взрыв камеры сгорания третьей ступени, и «Космос 96» остался на низкой орбите, а 9 декабря вошёл в плотные слои земной атмосферы и сгорел.
Казалось бы, загадка решена. Но… Почему власти США и учёные NASA молчали в течение 40 лет? Да и явление, которое видели жители американских городов, было слабо похоже на сгорание лёгкого (менее тонны) космического аппарата в атмосфере…
Главное – откуда взялся звук взрыва, ведь «Космос 96» должен был полностью сгореть, не долетая до поверхности Земли! Дотошные журналисты попросили специалистов NASA показать записи исследований обломков – и тут учёные заявили, что все записи были «случайно утеряны» ещё в 90-х годах.
Началось долгое судебное разбирательство. В конце концов в 2007 году суд постановил, что действительно «была допущена пропажа двух больших коробок с документами, относящимися к Кексбургскому инциденту». С одной стороны, это был не первый случай, когда в NASA «случайно пропадали» важные документы – например, точно таким же загадочным образом исчезли все оригинальные плёнки с записями посадки корабля «Аполлон 11» на Луну в 1969 году. С другой стороны, тут явно «что-то было не так». Тем более, что позже специалисты NASA заявили, что «траектория падения Кексбургского объекта была слишком пологой и вряд ли это мог быть русский спутник».
Свою собственную разгадку инцидента предлагают местные жители Кексбурга. Некоторые из них утверждают, что в тот день, ещё до прибытия полиции и военных, они видели в лесу необычный объект, больше всего похожий на металлический жёлудь размерами с легковой автомобиль, расписанный по кругу значками, чем-то напоминавшими древнеегипетские иероглифы. Военные увезли объект в неизвестном направлении и уничтожили все следы катастрофы.
В 1990 году телекомпания NBC даже выпустила рассказ об этом в серии «Неразгаданные Загадки»; для съемок был изготовлен макет «Кексбургского НЛО» в натуральную величину. Сейчас этот макет выставлен на всеобщее обозрение недалеко от пожарной станции Кексбурга.
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