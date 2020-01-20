Январь 20th, 2020

В США рассекретили, что за неизвестный космический аппарат упал в 1965 году в Онтарио

В США рассекретили, что за неизвестный космический аппарат упал в 1965 году в Онтарио. Как оказалось, секретность была связана как с самим загадочным аппаратом, так и с ограничениями на распространение информации периода Холодной Войны.

9 декабря 1965 года в небе над Землёй пролетел сияющий огненный шар. Его полёт видели миллионы людей в шести штатах США и в канадской провинции Онтарио. В службы безопасности поступили тысячи звонков – причём не только о пролёте загадочного объекта, но и о раскалённых металлических обломках, травяных пожарах и оглушительных низких звуковых раскатах, похожих то ли на гром, то ли на преодоление звукового барьера боевым самолётом.



Жители деревни Кексбург, в 50 километрах от Питтсбурга, дополнительно сообщали о падении в близлежащем лесу неизвестного объекта, клубах голубого дыма в воздухе, землетрясении и звуке сильного удара.



Место возможного падения объекта было немедленно оцеплено военными и полицией, которые не пропускали внутрь абсолютно никого – даже известных общественных деятелей и политиков. Наконец, военные объявили, что обыскали весь лес, но «совершенно ничего там не нашли».





«Совершенно ничего» в кексбургском лесу



«Совершенно ничего» означало, что это не могло быть крушением экспериментального самолёта, испытаниями новой ракеты или, скажем, падением сошедшего с орбиты спутника. Большинство астрономов США поспешили заявить, что жители «несомненно» и «определённо точно» наблюдали падение обыкновенного метеорита, «просто редкое природное явление». Правда, никто так и не потрудился объяснить, почему же от метеорита не осталось «совершенно ничего», ни единого обломка, ни даже воронки от взрыва…

Свернуть