Январь 20th, 2020

В Омане Зеленский встречался с официальными кремлевскими чиновниками

Ссылаясь на собственные данные, известный российский политолог Валерий Соловей подтвердил информацию о том, что «отдых» президента Украины Владимира Зеленского в Омане прежде был посвящен нескольким встречам с российскими чиновниками

Как отметил Соловей, речь идет именно о кремлевских чиновниках, официальных лицах, а не об уполномоченных ими или кем-то другим частных лиц.

«Я не думаю, я знаю, что в Омане были встречи президента Зеленского с высокопоставленными российскими чиновниками. Эти встречи были. Они были», — сообщил Соловей.

По его словам, обсуждался «комплекс вопросов», связанный с необходимой Москве отказом Киева от самостоятельной внешней политики и всем тем, что уже ранее договаривались о Донбассе.

«Другое дело, что реакция Зеленского российским представителям не понравилась. Они отметили, что Зеленский был вежливым, но, в общем, не уступающим», — добавил Соловей.

В связи с этим, по словам политолога, в ближайшее время Россия «сделает очень серьезные шаги для того чтобы стимулировать президента Зеленского к полному и окончательному подписанию всех соглашений».

На уточняющий вопрос телеведущего о том, идет ли речь в данном случае о внесении изменений в украинской Конституции, Соловей ответил утвердительно:

«Да».

«Не только с помощью пряника — обещаний преференций, но и с помощью кнута тоже будет действовать. Я не знаю какого, но я бы ничего не исключал», — отметил аналитик.

«Все должно начаться и даже закончиться к 9 мая. 9 мая Владимир Владимирович хочет принять в Москве на Красной площади парад Победы. Своей победы. При участии европейских лидеров», — подытожил Соловей.