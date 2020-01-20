Январь 20th, 2020

Ученые рассказали, когда полезно пить водку

Институт Пастера провел исследование. согласно которому водка может быть полезной для организма человека при определенных условиях. Как оказалось малые дозы чистого алкоголя стимулируют иммунитет. Для этого необходимо выпить не более 30-40 грамм водки. Эффект такой стимуляции держится более суток, а затем организм возвращается в привычное состояние. Однако увеличивать дозу алкоголя не рекомендуется, по мнению исследователей, поскольку эффект будет четко противоположный, пишет Daily Mail.

Вторая полезность водки может быть использована при чистке организма. Употребляя утром натощак 10 грамм водки вперемешку с 10 граммами оливкового масла в течении недели можно добиться очистки сосудов. Правда такой вариант лечения противопоказан людям с больной печенью, поскольку это будет для нее большой нагрузкой.

Ранее в институте провели исследование, согласно которому у 20-30% людей, которые злоупотребляют спиртным, на протяжении 10-15 лет развивается цирроз, проходя перед этим период жировой дистрофии и алкогольного гепатита. Развиваются эти заболевания почти бессимптомно