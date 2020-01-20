Январь 20th, 2020

У Ольги Фреймут тяжелая утрата

В воскресенье, 19 января, умерла близкая подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская.

Об этом телеведущая сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

«Ушла из жизни моя близкая подруга — Соломия Островская. Часть моего сердца пошла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии … Клинике Genesis Esthetic Clinic, которую Соломия основала», - написала Фреймут.

Соломия погибла в страшном ДТП, которое произошло 19 января на трассе Киев-Чоп недалеко от Житомира. Автомобиль «Ниссан-Жук», за рулем которого была Островская, столкнулся с грузовиком. Девушка скончалась на месте.

Отметим, что Соломия Островская возвращалась в Киев после отдыха в австрийских Альпах. Еще утром она публиковала в сети фото из отпуска.