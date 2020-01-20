ЦБ Китая влил в рынки $36 млрд и резко укрепил юань

Народный банк Китая в понедельник осуществил очередное крупное вливание ликвидности в банковскую систему страны.Через операции 14-дневного репо по ставке 2,65% годовых китайский ЦБ добавил рынку 250 млрд юаней, или 36,4 млрд длларов по текущему курсу.

Меры направлены на поддержание на разумном и достаточном уровне ликвидности в банковской системе Китая в преддверии каникул по случаю празднования Нового года по лунному календарю (наступит в ночь с 24 на 25 января), говорится в заявлении НБК.

Центробанк подчеркивает, что продолжит придерживаться проактивной фискальной политики и нейтральной — «ни слишком жесткой, ни слишком мягкой» — денежно-кредитной политики в целях обеспечения экономического роста страны, а также поддержания ликвидности на разумном и достаточном уровне.

С начала года общий объем новой ликвидности от китайского ЦБ превысил триллион юаней: с 1 января регулятор снизил на 50 б.п. нормативы обязательных резервов, освободив банкам около 800 млрд юаней.

Одновременно НКБ в понедельник повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 214 базисных пунктов, до 6,8664 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 22 июля 2019 года.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году — опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в 7 единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.