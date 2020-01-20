Январь 20th, 2020

Риз Уизерспун показалась в трейлере сериала «Всюду тлеют пожары»

Известная американская актриса Риз Уизерспун сыграет главную роль в сериале «Всюду тлеют пожары», снятом по мотивам мирового бестселлера с таким же названием. Первый тизер к будущей экранизации уже появился в сети. Как известно, премьера сериала «Всюду тлеют пожары» (Little Fires Everywhere) выйдет на потоковом сервисе Hulu уже 18 марта.

В основе ленты лежит сюжет оригинальной книги Селесте Инґ, которая вышла в свет в 2017 году и сразу захватила миллионы читателей. По сценарию, события в сериале разворачиваются в маленьком американском городке. Авторитетная домохозяйка Мисима Ричардсон пытается противостоять своенравной художнице Мии Уоррен, которая только что переехала в пригород и не хочет мириться с заложенными ранее порядками.

Главные роли в сериале сыграют Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. Также в ленте снимаются Джошуа Джексон, Розмари Девитт, Джейд Петтиджон и другие.