Январь 20th, 2020

Принц Гарри впервые прокомментировал выход из королевской семьи

Вчера, 19 января, принц Гарри впервые после обнародования скандального заявления публично обосновал решение отойти от королевской семьи во время частного ужина для представителей благотворительной организации Sentebale в центре Лондона. Внук королевы признался, что в течение нескольких месяцев супруги пытались найти альтернативный вариант, чтобы продолжить служить Ее Величеству, однако найти компромисс так и не удалось.

Обращение к общественности появилось на официальной странице герцогов Сассекских после обнародования заявления Букингемского дворца.

«Великобритания — это мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится. Я вырос, чувствуя поддержку от многих из вас, и я наблюдал, как вы приветствовали Меган с искренними объятиями, глядя, как я нахожу любовь и счастье, которое, как я надеялся, продлится всю жизнь», — начал свою речь королевский отпрыск.

Он заверил, что вместе с Меган Маркл они исповедуют одни и те же жизненные ценности, и она до сих пор остается той женщиной, которую он полюбил. Вместе они делали все возможное, чтобы в течение двух лет выполнять все обязанности перед страной. Однако королевский титул стал для супругов настоящим испытанием.

«Решение отступить, которое я принял ради жены и себя, не было легкомысленным. Мы надеялись и впредь служить Королеве, Содружества и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно», — заверил принц Гарри.

Однако герцог Сассекский признался, что решение не меняет его преданности Великобритании. Он отметил, что ради мирной жизни ему пришлось отказаться от семьи и от всех обязанностей, которые он выполнял в течение всей сознательной жизни. Принц Гарри поблагодарил общественности, что взяла его под свое крыло после смерти матери принцессы Дианы 23 года назад.