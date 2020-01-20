Январь 20th, 2020

Пограничники не пустили в страну российских актеров

В воскресенье, 19 января 2020 года, сотрудники Государственной пограничной службы не пустили на территорию Украины российских актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко

Группа актеров из Российской Федерации не прошла пограничный контроль в аэропорту Запорожья, куда они прибыли рейсом из Варшавы. Один из них незаконно посещал оккупированый Крым, другие не смогли объяснить, зачем прилетели в Украину, сообщает погранслужба.

Фамилии актеров в ведомстве не называют, однако по информации СМИ речь идет именно о Башарова (действительно посещал аннексированый Крым), а также о Колесникова и Удовиченко.

«Во время оформления в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма», — говорится в сообщении.

Этому русскому пограничники отказали в посещении страны и проинформировали о запрете въезда в Украину.

Другие же «не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине».