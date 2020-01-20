Пэрис Джексон снялась в рекламной фотосессии после долгого перерыва из-за папы

Прошлый год 21-летняя Пэрис Джексон почти не появлялась на публике. В начале года дочь Майкла Джексона проходила курс лечения в реабилитационной клинике, а весной девушку снова госпитализировали — по некоторой информации, из-за попытки суицида. В это же время мир обсуждал выход скандального фильма «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland) о ее отце. И вот, когда страсти улеглись, Пэрис появилась в СМИ с новой рекламной кампанией итальянской обувной марки AGL Shoes, которой руководят три сестры. Джексон поблагодарила их за доверие на своей странице в Instagram, где опубликовала кадры весенне-летней коллекции бренда.

Пэрис Джексон

Фото рекламной съемки AGL Shoes стали первой фотосессией Джексон за долгое время. Некоторые связывают ее перерыв в работе со скандалом вокруг отца. Пэрис уходила от комментариев про фильм «Покидая Неверленд», герои которого обвинили покойного поп-певца в растлении несовершеннолетних.

Сторонясь прессы, Пэрис проводила время с бойфрендом Габриэлем Гленном и братьями. С ними она отдыхала в рождественские каникулы и иногда выходила в свет. В ноябре Пэрис, ее брат Принс и Габриэль посетили вечеринку звукозаписывающей компании Motown.

Видео из Instagram