 
 
Январь 20th, 2020

Пентагон потратит 34 миллиарда долларов на истребители F-35



Самолеты будут поставлены «по самой низкой цене за всю историю программы». Стоимость одного истребителя не превысит 80 млн долларов. В среднем, цены снижены более чем на 12 процентов.Министерство обороны США заключило контракт с американской фирмой Lockheed Martin на производство и поставку 478 современных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35. Как говорится в сообщении концерна, опубликованном во вторник, 29 октября, общая сумма контракта составит 34 млрд долларов (более 30 млрд евро).

При этом, отметили в Lockheed Martin, самолеты будут поставлены «по самой низкой цене за всю историю программы». Стоимость одного истребителя не превысит 80 млн долларов. В среднем, цены снижены более чем на 12 процентов.

В рамках заключенного соглашения 291 самолет будет поставлен американским военным, 127 — получат международные партнеры программы F-35, еще 60 самолетов истребителей предназначены иностранным военным заказчикам. Международными партнерами программы производства F-35 являются, в частности, такие государства как Великобритания, Италия, Австралия и Норвегия.

Category: Новости, США ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>