Январь 20th, 2020

Пентагон потратит 34 миллиарда долларов на истребители F-35





Самолеты будут поставлены «по самой низкой цене за всю историю программы». Стоимость одного истребителя не превысит 80 млн долларов. В среднем, цены снижены более чем на 12 процентов.Министерство обороны США заключило контракт с американской фирмой Lockheed Martin на производство и поставку 478 современных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35. Как говорится в сообщении концерна, опубликованном во вторник, 29 октября, общая сумма контракта составит 34 млрд долларов (более 30 млрд евро).



При этом, отметили в Lockheed Martin, самолеты будут поставлены «по самой низкой цене за всю историю программы». Стоимость одного истребителя не превысит 80 млн долларов. В среднем, цены снижены более чем на 12 процентов.



В рамках заключенного соглашения 291 самолет будет поставлен американским военным, 127 — получат международные партнеры программы F-35, еще 60 самолетов истребителей предназначены иностранным военным заказчикам. Международными партнерами программы производства F-35 являются, в частности, такие государства как Великобритания, Италия, Австралия и Норвегия.