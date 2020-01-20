Январь 20th, 2020

Пенелопа Круз снялась на обложку Madame Figaro

Испанская актриса Пенелопа Крус стала главной героиней французского глянца Madame Figaro. Крус, которая является лицом Chanel, продемонстрировала в стильной фотосессии яркие образы из новой коллекции французского дома моды.

Кроме фотосессии, актриса дала интервью изданию Madame Figaro. Пенелопа Крус прокомментировала работу модельера Виржини Виар, которая стала креативным директором Chanel после смерти Карла Лагерфельда.

«Думаю, Виржини знала, как сохранить ключевые ценности Chanel, сочетая их со своим личным видением. Даже с таким современным взглядом Chanel все еще узнаваем. Чтобы достичь успеха, нужен талант. А если этим талантом обладает женщина, то даже лучше», - рассказала актриса.

Также Крус рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время работы над новым фильмом — шпионским триллером «Осина сеть» французского режиссера Оливье Ассаяса. В киноленте она играет роль жены шпиона Ольги. Актрисе сложно было воссоздать аутентичный кубинский акцент своей героини.

«Чтобы поставить себя на место своего персонажа, я всегда стараюсь понять его, даже если не согласиться с его моральным выбором. Никогда не задумываюсь ли у нас что-то общее, ведь это не главное. Ольга, в отличие от меня, очень экстремальная в своем выборе и в политике, и в жизни. Для того, чтобы сыграть эту роль, я изучала политическую ситуацию, которая была в то время с кубинскими изгнанниками в Испании и Соединенных Штатах. Также работала с учителем дикции Павлом, который помог мне освоить кубинский акцент. Его очень сложно воспроизвести! Мы работали месяцами, ведь эта музыкальность кардинально отличается от испанского языка», — рассказала Пенелопа Крус.