Январь 20th, 2020

Найден древнейший храм на Земле, которому 11 000 лет!





В Турции археологи обнаружили храм старше 11000 лет.

11000-летний храм был найден в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардине. План храма, в котором обнаружены 3 из 4 обелисков, напоминает структуру львиного обелиска в Гьобеклитепе.

Об этом сообщает издание Аrkeolojik Нaber .



На протяжении всей истории были обнаружены шумерская, аккадская, вавилонская, хеттская, ассирийская, урартская, римская, аббасидская, сельджукская и османская цивилизации, в том числе 25 цивилизаций в Мардин-Даргечите, стела неолитического периода из 4 стел (вертикально стоящая памятная плита или столб с надписью, рельефным изображением и т. п.).



Проект археологических раскопок, начатый в 2012 году дирекцией музея Мардина в рамках «Исследования по документированию и спасению культурных ценностей, оставшихся в зоне взаимодействия плотины Илису и проекта ГЭС», продолжается в сельском районе Илису.



В храме были размещены четыре стелы, на которых нет изображений. Одна из найденных стел была сломана, три другие удалось откопать в первозданном виде. Площадь храма составляет 80 квадратных метров.



Археологи рассказали, что храм с каменной стеной был построен из небольших камней и строительного раствора. Однако раскопки еще продолжаются. Археологи еще не достигли фундамента здания, но намереваются это сделать до конца следующего месяца.



Как известно, храмовый комплекс Гьобеклитепе был открыт в 1963 году. Эта находка фактически переписала историю человечества, сделав ее длиннее на несколько тысячелетий. Гьобеклитепе в прошлом году был объявлен официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.