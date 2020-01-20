Январь 20th, 2020

Настя Каменских представит новую песню

Популярная украинская певица NK, она же Настя Каменских, 24 января представит зажигательную песню Miami.

Артистка на своей странице в Instagram рассказала, что написала совместный трек с кубинским певцом Jacob Forever и доминиканским исполнителем Jessy Frank.

«С нетерпением жду премьеру трека, чтобы поделиться с вами результатом нашей работы», — написала Каменских.

«Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Ждите! », — добавила исполнительница.

Ранее Настя Каменских представила новый трек Elefante и клип на него. Новой видеоработой артистка удивила поклонников, ведь в песне тесно переплетаются украинские мотивы с латиноамериканскими ритмами