Январь 20th, 2020

Мировой рынок смартфонов впервые за два года показал рост





Аналитическое агентство Strategy Analytics опубликовало отчёт, согласно которому мировые поставки смартфонов выросли на 2% в третьем квартале 2019 года по сравнению продажами за аналогичный период прошлого года.



По данным Strategy Analytics, мировые поставки телефонов показали рост впервые за последние два года. Мировые продажи смартфонов в третьем квартале выросли с 359,8 млн (2018 год) до 366,3 млн (2019 год) единиц.



Директор Strategy Analytics Линда Суи считает, что этот рост обусловлен сильной конкуренцией, снижающей цены и предпочтением потребителей к более крупным дисплеям и наличию 5G в смартфонах.



Аналитики отмечают, что продажи Samsung выросли на 8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, а поставки Huawei — на 29% за тот же период. При этом продажи Apple упали на 3% по сравнению с прошлым годом, но компания начала стабилизироваться, благодаря низким ценам на iPhone 11 и росту спроса в Азии и США.



Среди других брендов, занимающих значительную долю продаж, Strategy Analytics выделяет Xiaomi и Oppo.