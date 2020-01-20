Январь 20th, 2020

Катя Осадча превратилась в брюнетку

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже вернулись к трудовым будням после шикарного отпуска в райском местечке нашей планеты — на Сейшельских островах. Сейчас они уже в Киеве и не забыли поздравить поклонников с праздником Крещения, который провели по всем традициям — с кутей, песнями и в национальных костюмах. Так, ведущая примерила роскошное платья-вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдич. А в новой публикации в своем Instagram звезда поразила всех ярким бьюти-экспериментом.

Катя опубликовала видео, на котором показала, как превращается из блондинки в жгучую брюнетку всего за несколько секунд. В начале ролика теледива позирует со своим естественным светлыми волосами и без косметики на лице, после чего появляется в кадре с темным каре и ярким макияжем. Кстати, в таком виде она с любимым человеком посетила на днях вечеринку в столице. Очевидно, что звезда примерила парик.

«Как превратиться в брюнетку за несколько секунд :) никогда не красила волосы, если эксперименты, то такие)», — поделилась Осадчая.