Как создание первого и последнего баночного пива в СССР превратилось в бесконечную комедию

Короткая жизнь советской пивной банки (журнал «Тара и упаковка», N°3 за 1995 г.) Еще в 1975 г. «специалистами» Внешторга СССР в ФРГ была закуплена линия по разливу пива. Когда ее привезли в Москву, оказалось, что она предназначена для розлива напитков в…. металлические банки. Но такие банки в СССР никто не выпускал. Сотрудники Внешторга, после долгих поисков, нашли и в огромном количестве (и на огромную сумму) закупили пивные банки аж в Японии. Но вдруг выяснилось, что эти банки с линией, закупленной в ФРГ, несовместимы. После долгих поисков советские пищевики нашли более–менее подходящую жесть отечественного производства, из которой можно было сделать сварную банку с прифальцованными дном и крышкой.
Как раз в это время в стране началась подготовка к Олимпиаде–80 и проблема ввода линии в действие стала весьма актуальной. Скоро специалисты Минпищепрома нашли возможность для нанесения на жесть двухкрасочной печати. Затем долго искали подходящий лак для внутреннего покрытия. Первая партия крышек с просечным устройством для открывания, в количестве 30 тыс. штук была закуплена по импорту. Затем наладили их производство на одном из предприятий Роспищетары. Правда, отечественная жесть для крышек не подходила. Пришлось закупать ее за рубежом. Пиво, которое варили на московском пивзаводе, не вписывалось в те качественные показатели, которых требовал розлив в жестебанку.
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