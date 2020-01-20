Как создание первого и последнего баночного пива в СССР превратилось в бесконечную комедию

Короткая жизнь советской пивной банки (журнал «Тара и упаковка», N°3 за 1995 г.) Еще в 1975 г. «специалистами» Внешторга СССР в ФРГ была закуплена линия по разливу пива. Когда ее привезли в Москву, оказалось, что она предназначена для розлива напитков в…. металлические банки. Но такие банки в СССР никто не выпускал. Сотрудники Внешторга, после долгих поисков, нашли и в огромном количестве (и на огромную сумму) закупили пивные банки аж в Японии. Но вдруг выяснилось, что эти банки с линией, закупленной в ФРГ, несовместимы. После долгих поисков советские пищевики нашли более–менее подходящую жесть отечественного производства, из которой можно было сделать сварную банку с прифальцованными дном и крышкой.