Январь 20th, 2020

Гвинет Пелтроу призналась, что употребляла наркотики

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая тяжело разошлась с Брэдом Питтом, ошеломила заявлением о наркотиках. 47-летняя звезда фильмов Marvel призналась, что употребляла наркотические вещества вместе со своим мужем, находясь в Мексике.

Помимо прочего, Гвинет заявила, что употребляла наркотика МДМА. По словам артистки, она сделала это исключительно в терапевтических целях, так как знала о случае, когда препарат экстази помог одному человеку справиться с посттравматическим расстройством.

«На самом деле это было очень, очень эмоционально. Я была со своим тогдашним парнем, который теперь мой муж, и он очень чуткий, очень мудрый человек, и он смог помочь мне в этом», – поделилась Гвинет.

Впрочем, с каким стрессом хотела справиться Пэлтроу, актриса не уточнила. Но добавила, что в молодости она очень много курила.

«Я выкуривала по пачке в день, где-то до 25-ти лет. Мне действительно нравилось проснуться и закурить сигарету», – говорит актриса.

Ранее Гвинет Пэлтроу призналась, почему не живет вместе со своим мужем.