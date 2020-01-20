Гончаренко готовит депутатский запрос по поводу визита Зеленского в Оман

Народный депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко готовит депутатский запрос относительно поездки президента Владимира Зеленского в Оман.
Об этом он сообщил в видеообращении на Facebook.
«Как нам рассказал Ермак, знаменитый отдых или рабочая поездка в Омане состоялась за средства самого Зеленского и сегодня он, как законопослушный гражданин, должен внести это в свою декларацию», — сказал нардеп.
Он заявил, что только один чартерный самолет из Омана в Киев стоил $ 65 тыс. По его оценке, весь отдых был стоимость не менее $ 100 тыс.
«Согласно законодательству, президент должен внести эти расходы в свою декларацию, это его обязанность», — сказал Гончаренко.
Он сообщил, что готовит депутатский запрос, чтобы Зеленский не забыл сделать это.
Министерство иностранных дел Украины и Офис президента получили журналистские и депутатские запросы относительно цели и организаторов поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман, на которые будет дан ответ.
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