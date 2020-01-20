Январь 20th, 2020

Гончаренко готовит депутатский запрос по поводу визита Зеленского в Оман

Народный депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко готовит депутатский запрос относительно поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Об этом он сообщил в видеообращении на Facebook.

«Как нам рассказал Ермак, знаменитый отдых или рабочая поездка в Омане состоялась за средства самого Зеленского и сегодня он, как законопослушный гражданин, должен внести это в свою декларацию», — сказал нардеп.

Он заявил, что только один чартерный самолет из Омана в Киев стоил $ 65 тыс. По его оценке, весь отдых был стоимость не менее $ 100 тыс.

«Согласно законодательству, президент должен внести эти расходы в свою декларацию, это его обязанность», — сказал Гончаренко.

Он сообщил, что готовит депутатский запрос, чтобы Зеленский не забыл сделать это.

Министерство иностранных дел Украины и Офис президента получили журналистские и депутатские запросы относительно цели и организаторов поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман, на которые будет дан ответ.