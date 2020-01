Январь 20th, 2020

Гарри Поттер получит продолжение

Действие нового фильма о Гарри Поттере, который должен стать сиквелом (продолжением) франшизы, будет происходить спустя 20 лет после событий «Гарри Поттера и Даров смерти».

Об этом сообщается на портале We Got This Covered. Отмечается, что к работе над проектом вернутся многие актеры из оригинального состава, а писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике, может выступить в качестве сценариста.

Одним из главных героев ленты якобы станет дочь злодея Волан-де-Морта. Предполагается, что она попытается воскресить своего отца.

Кроме того, ожидается, что фильм положит начало сериалу об Альбусе Северусе – младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части «Даров смерти».