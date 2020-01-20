Гарри Поттер получит продолжение

Действие нового фильма о Гарри Поттере, который должен стать сиквелом (продолжением) франшизы, будет происходить спустя 20 лет после событий «Гарри Поттера и Даров смерти».
Об этом сообщается на портале We Got This Covered. Отмечается, что к работе над проектом вернутся многие актеры из оригинального состава, а писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике, может выступить в качестве сценариста.
Одним из главных героев ленты якобы станет дочь злодея Волан-де-Морта. Предполагается, что она попытается воскресить своего отца.
Кроме того, ожидается, что фильм положит начало сериалу об Альбусе Северусе – младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части «Даров смерти».
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