Facebook извинилась за автоматический перевод имени Си Цзиньпина как «Мистер Вонючая дыра»

Facebook извинилась за автоматический перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина на английский как «Мистер Вонючая дыра» (Mr. Shithole). Перевод появился в аккаунте Государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи, сообщает агентство Reuters.
Аун Сан Су Чжи на бирманском языке написала сообщение о встрече с главой Китая. Автоматический переводчик соцсети вместо имени Си Цзиньпина вставил слова «Мистер Вонючая дыра». Заголовок бирманской газеты Irrawaddy на английский язык перевели с такой же ошибкой: «Ужин в честь президента вонючая дыра» (Dinner honors president shithole).
В Facebook ошибку объяснили технической неисправностью. В компании полагают, что сбой мог произойти из-за того, что в бирманской базе данных отсутствует имя Си Цзиньпина. Система автоматически подобрала похожие по звучанию слова. МИД Китая отказался комментировать ситуацию.
Leave a Reply