Январь 20th, 2020

Эмбер Херд закрутила роман с женщиной и ненавидит мужчин

Голливудская актриса Эмбер Херд, которая ранее была замужем за Джонни Деппом и встречалась с Илоном Маском, сменила сексуальную ориентацию. Звезда закрутила роман с женщиной и уже успела с ней совершить публичный выход.

После серии неудачных романов Эмбер Херд решила больше не искать мужчину своей мечты. Актриса начала встречаться с 38-летней кинорежиссером Бьянкой Бутти. Пара не скрывает своих отношений и уже попала в объективы папарацци Just Jared.

18 января влюбленные приняли участие в анонсированной акции протеста. Как и Эмбер Херд, Бьянка Бутти является ярой феминисткой и выступает за равенство прав в обществе. Поэтому голливудские знаменитости не смогли пропустить Женский марш, прошедший в Лос-Анджелесе. На мероприятии Эмбер и Бьянка предстали перед камерами журналистов в будничном наряде. Пара нежно держалась за руки и улыбалась, демонстрируя особую идиллию.

Впервые об их романе в СМИ заговорили 14 января. Тогда Эмбер Херд подловили за страстными поцелуями с Бьянкой Бутти. Девушки покинули роскошный отель в Калифорнии и отправились на совместную прогулку. Для этого Эмбер Херд выбрала раритетную машину Ford Mustang, которую приобрела после развода с Джонни Деппом.

О Бьянке Бутти известно немного. Женщина является кинорежиссером и оператором в Голливуде и снимает независимые от крупных компаний фильмы. Бутти уже несколько лет подряд борется с раком молочной железы.