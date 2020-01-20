Январь 20th, 2020

Джорджио Армани рассказал о том, как начинал карьеру

Известный дизайнер Джорджио Армани, который отказался от использования меха, рассказал о начале своей дизайнерской карьеры. Об этом он сообщил в интервью журналистке Джейн МакФарлэнд.

«Я действительно стал дизайнером не сразу. Скажу больше, это произошло случайно. Сначала учился медицине. Сам выбрал эту профессию. Но через два года вдруг понял: не мое. Обучение в Миланском университете бросил. Устроился на работу в универмаг La Rinascente. Сначала меня взяли как человека, который надевает одежду на манекены в витринах. Затем быстро повысили — поручили проводить закупки мужской одежды», -

вспомнил Армани.

Именно во время закупок мужской одежды в Армани возникло желание самому шить костюмы для мужчин, поскольку видел несколько ужасные и неудобные вещи покупали тогда посетители универмага. Так, он пошел в ученики к Нино Черрути, после работал еще в нескольких модельеров. Впоследствии, набравшись опыта, решил открыть свое дело.

Открыть в Милане свою компанию Армани помог Серджио Галеотти, и дизайнер признается, что без него он вряд ли бы смог добиться такого успеха.