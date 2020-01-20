Январь 20th, 2020

Дочка Анджелины Джоли встревожила резким похудением

В американских СМИ пристально следят не только за «воссоединением» Дженнифер Энистон и Брэда Питта, но и за жизнью еще одной голливудской дивы — Анджелины Джоли. При этом 44-летняя красавица, похоже, решила «уйти в подполье» и стать образцовой мамой.

Джоли крайне редко посещает светские мероприятия, ТВ-эфиры, практически не дает интервью. Новости о ней чаще всего представляют папарацци, которым время от времени удается выловить любимицу миллионов во время шопинга или прогулки с детьми. Кроме того, по сообщениям зарубежных СМИ, Джоли все еще живет в состоянии постоянного стресса и заметно похудела. Якобы, Анджи никак не может отойти от сложного процесса развода с Брэдом Питтом, который начался в сентябре 2016 и завершился лишь в апреле 2019 года.

На днях внимание американских СМИ привлекла также 13-летняя дочь Джоли и Питта Шайло. Папарацци сделали несколько снимков девочки. И от внимания журналистов не ускользнул тот факт, что она резко похудела.

Отметим, что Рождество дети известной голливудской пары провели с Питтом. Сама же Анджелина провела Рождество в одиночестве. По словам инсайдеров, из-за событий, связанных с разводом, Джоли практически забывает нормально есть, питаясь чуть не одними фруктами и кофе.

Шайло также заметно похудела. Однако на фоне другой причины. Как известно, девушка-подросток принимает гормональные препараты, чтобы сделать так называемый трансгендерный переход. Напомним, что в декабре 2014 года СМИ стало известно, что Шайло считает себя мальчиком с именем Джон. Джоли и Питт приняли ее гендерную идентичность и дали согласие на прием ребенком препаратов по смене пола.

Такие таблетки не только помогают Шайло Нувель (полное имя ребенка) стать максимально похожей на мальчика, но также вызывают очень резкое снижение веса. Особенно, когда ребенок находится в стадии переходного возраста.