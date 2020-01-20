Дерзкие израильские мальчишки — будущее ВВС

Элитная летная школа израильских ВВС — среди немногих в мире, которая превращает 18-летних мальчишек в пилотов истребителей пятого поколения, вводя их в новый технологический мир, переполненный опасностями. Несмотря на то, что ВВС давно стали неотделимой частью символики израильской мощи, там заняты постоянной адаптацией к меняющемуся окружению.
Обычно командующий ВВС и начальник израильской военной разведки присутствуют на инструктаже для эскадрильи F-15 – перед полетами над особо опасными районами.
Так идет большая игра в театре военных действий, как в ближнем, так и дальнем, чтобы наносить удары по террористическим целям, ставя перед собой различные стратегические задачи — от целенаправленного противодействия террору до готовности к войне на нескольких фронтах.
Командование ВВС поощряет лидерство, считая стремление к совершенству базовой, ведущей ценностью.
Малкольм Гладуэлл, известный социолог, журналист и писатель, автор бестселлера «История успеха», отмечал в качестве одного из величайших заблуждений и мифов, что выдающиеся, лучшие, яркие и успешные люди растут сами по себе, как трава в поле. На деле же многим следует дать возможность становиться такими. Не все начинается и заканчивается тренировками, талантом и чертами характера.
К примеру, стремление к совершенству в ВВС, культивируемое и укрепляемое за эти годы, и ответ на вопрос, какова ДНК израильских военно-воздушных сил? Или что делает летчиков успешными? Это — уравнение со многими неизвестными.
На самом деле, эта задача всегда стояла перед командующими ВВС нескольких поколений: учесть специфику различных компонентов каждого временного периода, принять во внимание изменения, происходящие в израильском обществе, и суметь выявить молодых ребят — лучших из лучших, и не просто выявить, но и обучить их так, чтобы они были лучшими летчиками в мире.
Летный курс, гордость высшего командного состава ВВС, неопровержимое доказательство того, что, несмотря на заманчивые перспективы в службе кибербезопасности и в разведке, что затем распахивает двери в мир высоких технологий и страну старт-апов, несмотря на то, что молодые люди сегодня привязаны к экранам сотовых телефонов и гаджетов, число тех, у кого высока мотивация к покорению неба, только растет, и нет никаких проблем с обслуживанием взлетно-посадочных полос — они не простаивают.
Поощрение представителей различных секторов израильского общества к тому, чтобы поступить на летные курсы, безусловно способствует увеличению числа желающих, но не только это.
Одно из изменений, внесенных ВВС, связано с непосредственным обращением к молодому человеку, которого могут мобилизовать в систему службы безопасности. Телефонный звонок поясняет ему, что высокий уровень его личных данных позволяет побороться за место на летных курсах. Иными словами, офицеры из ВВС говорят: «Ты — способный. Приходи».
Кандидатов приглашают на встречу с экипажем, дают возможность посетить координационные центры, где есть соответствующая подробная информация — словом, делают все возможное, чтобы было принято правильное решение.
Еще один компонент – наследие. Командующий ВВС Амикам Норкин определил задачу в этом направлении во время встречи с одним из экипажей: «Укрепление связи между наследием, корпоративной культурой и миллениалами». То есть, по его мнению, необходимо уделять серьезное внимание становлению и развитию начинающих летчиков, будущих командиров экипажей и летчиков-истребителей в нынешнюю эпоху высоких технологий, эпоху хайтековской революции.
Если современная молодежь в поисках ответов то и дело прибегает к системе Google, оперируя кнопками на мобильном телефоне, то летчик должен прежде всего развивать самостоятельное мышление, понимать сложные графики и чертежи, и быть готовым к тому моменту, когда его попросят рассчитать вес вооружения и дальность полета до Ирана.
Поэтому большое значение придается уровню и качеству преподавания, учитывая тот момент, что выпускник заканчивает летные курсы, получая степень бакалавра. Но при этом прекрасно понимает, что на этом учеба не заканчивается; здесь ему прививают еще одну мысль – летчик учится все время, пока летает, вплоть до своего последнего полета, после которого он уходит в отставку или прекращает летать.
Генерал Норкин окончил летную школу, будучи одним из самых успешных летчиков-стажеров, в 1987 году. Он совершил свой первый сольный полет на СМ-170 Fouga Magister, двухместном реактивном учебно-боевом самолете, который спроектирован во Франции и, в основном, предназначен для летной подготовки пилотов ВВС. После восьми полетов – чашка кофе с инструктором, снова взлет и посадка. Затем инструктор остался на земле, и Норкин сделал в одиночестве еще два круга.
Если представить себе командующего ВВС в первом сольном полете на борту могучего самолета с последующим тридцатидвухлетним стажем, когда на него смотрят и равняются все военно-воздушные силы Израиля, легко понять, что он взлетел и приземлился с достаточным пониманием превосходства израильских ВВС на Ближнем Востоке.
Амир Бухбут, Walla,
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