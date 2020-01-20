Январь 20th, 2020 Дерзкие израильские мальчишки — будущее ВВС

Элитная летная школа израильских ВВС — среди немногих в мире, которая превращает 18-летних мальчишек в пилотов истребителей пятого поколения, вводя их в новый технологический мир, переполненный опасностями. Несмотря на то, что ВВС давно стали неотделимой частью символики израильской мощи, там заняты постоянной адаптацией к меняющемуся окружению.





Обычно командующий ВВС и начальник израильской военной разведки присутствуют на инструктаже для эскадрильи F-15 – перед полетами над особо опасными районами.



Так идет большая игра в театре военных действий, как в ближнем, так и дальнем, чтобы наносить удары по террористическим целям, ставя перед собой различные стратегические задачи — от целенаправленного противодействия террору до готовности к войне на нескольких фронтах.



Командование ВВС поощряет лидерство, считая стремление к совершенству базовой, ведущей ценностью.





Малкольм Гладуэлл, известный социолог, журналист и писатель, автор бестселлера «История успеха», отмечал в качестве одного из величайших заблуждений и мифов, что выдающиеся, лучшие, яркие и успешные люди растут сами по себе, как трава в поле. На деле же многим следует дать возможность становиться такими. Не все начинается и заканчивается тренировками, талантом и чертами характера.



К примеру, стремление к совершенству в ВВС, культивируемое и укрепляемое за эти годы, и ответ на вопрос, какова ДНК израильских военно-воздушных сил? Или что делает летчиков успешными? Это — уравнение со многими неизвестными.



На самом деле, эта задача всегда стояла перед командующими ВВС нескольких поколений: учесть специфику различных компонентов каждого временного периода, принять во внимание изменения, происходящие в израильском обществе, и суметь выявить молодых ребят — лучших из лучших, и не просто выявить, но и обучить их так, чтобы они были лучшими летчиками в мире.



Летный курс, гордость высшего командного состава ВВС, неопровержимое доказательство того, что, несмотря на заманчивые перспективы в службе кибербезопасности и в разведке, что затем распахивает двери в мир высоких технологий и страну старт-апов, несмотря на то, что молодые люди сегодня привязаны к экранам сотовых телефонов и гаджетов, число тех, у кого высока мотивация к покорению неба, только растет, и нет никаких проблем с обслуживанием взлетно-посадочных полос — они не простаивают.





Поощрение представителей различных секторов израильского общества к тому, чтобы поступить на летные курсы, безусловно способствует увеличению числа желающих, но не только это.



Одно из изменений, внесенных ВВС, связано с непосредственным обращением к молодому человеку, которого могут мобилизовать в систему службы безопасности. Телефонный звонок поясняет ему, что высокий уровень его личных данных позволяет побороться за место на летных курсах. Иными словами, офицеры из ВВС говорят: «Ты — способный. Приходи».



Кандидатов приглашают на встречу с экипажем, дают возможность посетить координационные центры, где есть соответствующая подробная информация — словом, делают все возможное, чтобы было принято правильное решение.



Еще один компонент – наследие. Командующий ВВС Амикам Норкин определил задачу в этом направлении во время встречи с одним из экипажей: «Укрепление связи между наследием, корпоративной культурой и миллениалами». То есть, по его мнению, необходимо уделять серьезное внимание становлению и развитию начинающих летчиков, будущих командиров экипажей и летчиков-истребителей в нынешнюю эпоху высоких технологий, эпоху хайтековской революции.





Если современная молодежь в поисках ответов то и дело прибегает к системе Google, оперируя кнопками на мобильном телефоне, то летчик должен прежде всего развивать самостоятельное мышление, понимать сложные графики и чертежи, и быть готовым к тому моменту, когда его попросят рассчитать вес вооружения и дальность полета до Ирана.



Поэтому большое значение придается уровню и качеству преподавания, учитывая тот момент, что выпускник заканчивает летные курсы, получая степень бакалавра. Но при этом прекрасно понимает, что на этом учеба не заканчивается; здесь ему прививают еще одну мысль – летчик учится все время, пока летает, вплоть до своего последнего полета, после которого он уходит в отставку или прекращает летать.



Генерал Норкин окончил летную школу, будучи одним из самых успешных летчиков-стажеров, в 1987 году. Он совершил свой первый сольный полет на СМ-170 Fouga Magister, двухместном реактивном учебно-боевом самолете, который спроектирован во Франции и, в основном, предназначен для летной подготовки пилотов ВВС. После восьми полетов – чашка кофе с инструктором, снова взлет и посадка. Затем инструктор остался на земле, и Норкин сделал в одиночестве еще два круга.



Если представить себе командующего ВВС в первом сольном полете на борту могучего самолета с последующим тридцатидвухлетним стажем, когда на него смотрят и равняются все военно-воздушные силы Израиля, легко понять, что он взлетел и приземлился с достаточным пониманием превосходства израильских ВВС на Ближнем Востоке.



Амир Бухбут, Walla, Два миллиона анализов ДНК выявили самую еврейскую страну после Израиля

Два миллиона анализов ДНК выявили самую еврейскую страну после Израиля Боевые действия в Газе: ракетный обстрел, попытка диверсии, удары ЦАХАЛа

Боевые действия в Газе: ракетный обстрел, попытка диверсии, удары ЦАХАЛа Израильская Elbit стала первым мировым производителем приборов ночного видения

Израильская Elbit стала первым мировым производителем приборов ночного видения Террорист атаковавший в Ариэль ликвидирован ЦАХАЛем



