Январь 20th, 2020 Брэда Питта и Дженнифер Энистон застукали как они флиртуют Брэда Питта и Дженнифер Энистон застукали как они флиртуют и причем это происходило на публике, при большом количестве зрителей. Прошедшая минувшим вечером Премия Гильдии киноактеров США по традиции была полна сюрпризов. Самыми запоминающимися звездами на SAG Awards — 2020, конечно же, стали экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт. Актеры дали журналистам много новых поводов поговорить о себе: они не только нежно поприветствовали друг друга за кулисами премии, но и обменялись многозначительными взглядами прямо со сцены перед всеми гостями церемонии. Об этих и других ярких моментах прошедшего мероприятия SPLETNIK.RU рассказывает в новом материале. Флирт Дженнифер Энистон и Брэда Питта На вчерашней церемонии Брэд Питт получил свою первую награду SAG Awards за лучшую роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood). В своей благодарственной речи он много шутил и обращался к гостям, сидевшим в зале. Так, актер отметил, что ему очень близок его персонаж Клифф Бут и уточнил, почему: Будем честны, это было непросто — играть парня, который идет к своей цели, раздевается в кадре и не ладит с женой. На этом моменте Питт кинул взгляд в зал, чтобы найти глазами свою экс-супругу Дженнифер Энистон. Актриса удивилась, но шутку бывшего мужа явно оценила — она улыбнулась и принялась аплодировать. В завершение своей речи Брэд Питт еще раз поблагодарил всех создателей «Однажды в Голливуде» и отметил, что теперь обязательно добавит информацию о полученной награде в свой профиль приложения для знакомств Tinder. Дженнифер Энистон Уже после получения награды Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились за кулисами церемонии — этот момент попал в объективы репортеров. Актеры нежно поприветствовали друг друга, взялись за руки и обменялись парой фраз. Многие поклонники отметили, что общение бывших супругов было очень милым и трогательным, и в очередной раз принялись строить теории об их возможном воссоединении. Брэд Пит и Дженнифер Энистон Речь Дженнифер Энистон Минувшим вечером Дженнифер Энистон также поднималась на сцену SAG Awards за наградой — она удостоилась звания «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за работу над «Утренним шоу» (The Morning Show). В своей благодарственной речи Джен не стала ответно упоминать Брэда Питта, однако сказала спасибо всем создателям сериала и отдельно коллеге по «Утреннему шоу» Риз Уизерспун, которую назвала своей «соучастницей в преступлении». Мы смогли погрузиться в нашу историю и вспомнить собственный опыт, чтобы вдохнуть жизнь в своих необычных персонажей. Кто знал, что эмоциональные срывы могут пойти на пользу? Риз, я люблю тебя, моя девочка! Это заняло 20 лет, но мы это сделали! — произнесла Джен. Кстати, Брэд Питт наблюдал за речью Энистон за кулисами. Все время, что Джен обращалась к залу, Брэд не мог оторвать глаз от экрана, а в какой-то момент прошептал: «Ох, вау!». Брэд Питт намекнул, что у него отношения с Дженнифер Энистон

