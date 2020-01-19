Январь 19th, 2020

Умер самый маленький в мире человек

В Непале в возрасте 27 лет скончался Хагендра Тапа Магар – самый маленький человек в мире. Как сообщили в Книге рекордов Гиннесса, у него были серьёзные проблемы с сердцем, а также астма и пневмония.

В четверг, 16 января, мужчину госпитализировали в больницу, а спустя сутки он умер.



Как писал OBOZREVATEL, Хагендра родился 14 октября 1992 года. В день своего 18-летия в 2010 году его рост составлял всего лишь 65 см, а вес около 5,5 кг. Младенцем он умещался на ладони своей матери, Дханы Майи. А когда стал старше, отец носил Тапу в кармане.

У Тапы есть младший брат Манеш. Ему сейчас 13 лет, и он вполне обычного роста. Родители Тапы не выяснили, почему их сын так и не вырос. Непальские врачи тоже не могут определить, чем вызвана остановка роста.



Украинский путешественник Дмитрий Комаров назвал «маленьким Буддой» умершего Кахендру Тапу Магара.

Комаров болезненно отреагировал на новость о смерти Тапы, поскольку был лично знаком с ним. Ведущий сообщил, что 18 января семья попрощалась с Тапой, его кремировали в родном городе Покхара.



Фотографии Дмитрия Комарова







Он рассказал, что приезжал к Кахендре не менее пяти раз, где несколько раз проходили съемки программы «Мир наизнанку». Комаров также отметил, что успел реализовать некоторые мечты Тапы.



«Летали над Гималаями, привезли из Катманду его кумира – самого знаменитого актера страны, Раджеша Хамала. Как сейчас помню нашу последнюю встречу, когда приезжал представитель Национального Реестра Рекордов и мы вручали Кахендре диплом. Это были счастливые, очень теплые, добрые дни. Не было ощущения, что я его больше не увижу. Я был уверен, что еще заеду в Непал и мы увидимся. Обязательно увидимся…» – рассказал путешественник.





«Несмотря на сложную судьбу, парень не отчаивался, жил полноценно, насколько это возможно, был очень мудрым и главное – ну очень и очень человечным. Мы полюбили его, как и десятки миллионов телезрителей. Я горжусь, что был с ним знаком. И скорблю вместе с его родными», – добавил Комаров.