Январь 19th, 2020

Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой»

Бывший гитарист и один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер в возрасте 45 лет.

Об этом сообщил продюсер группы Евгений Колмыков. Владыко скончался утром 19 января, в Минске.

Летом гитариста избили и ограбили в Минске. Музыкант получил черепно-мозговую травму и впал в кому, из которой так и не вышел.

Руслан Владыко — один из основателей группы «Ляпис Трубецкой», он выступал с ней в ее распада в 2014 году. После этого стал гитаристом в проект Trubetskoy.

Напомним, группа прекратила свое существование в августе 2014-го после туров с прощальными концертами Украины и России. Музыканты анонсировала «конец проект» еще задолго до этого.