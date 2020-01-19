Январь 19th, 2020

Тела 11 украинцев встречают в Борисполе

Кортеж с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинском в аэропорту «Борисполь» встречают сотни людей с цветами

Об этом сообщает Укринформ.

Кортеж с телами 11 украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ встречает у терминала В аэропорта «Борисполь» многие с цветами.

Среди них — родственники погибших, работники гражданской авиации, просто неравнодушные люди, которые пришли почтить память погибших соотечественников.

Самолет из Ирана 11:00 приземлился в «Борисполе». Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами.