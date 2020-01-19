Январь 19th, 2020

Роберт Паттинсон сделал предложение своей девушке

Похоже, известный американский актер Роберт Паттинсон (RobertPattinson) наконец осуществил мечту своих поклонников, сделав предложение руки и сердца актрисе Сьюки Уотерхаус (Suki Waterhouse).

Самое интересное, что на рождественские праздники Паттинсон даже поехал в Лондон, чтобы просить руки Уотерхаус у ее родителей. Как вам такое? Думаю, родители красавицы дали свое согласие, ведь сейчас Роберт и Сьюки проводят вместе все свободное от работы время. Может, готовятся к свадьбе?

Напомним, что звездная пара долго скрывала свои отношения, а потом, когда все стало очевидно, они наконец признались своим поклонникам, что их дружба переросла в любовь.