Январь 19th, 2020

Принц Гарри и Меган Маркл лишились всех титулов: заявление королевы Елизаветы II

«Мегзит» завершен: принц Гарри и Меган Маркл согласовали с королевской семьей все детали, касающиеся их решения отказаться от королевских обязанностей. Сегодня королева Елизавета II выступила с официальным заявлением, пояснив, как дальше будет строиться жизнь герцогов Сассекских, которые в начале января ошеломили общественность заявлением о том, что слагают с себя королевские полномочия и переезжают в Северную Америку.

Меган Маркл и принц Гарри вступают в новую счастливую жизнь

Для всей королевской семьи новость стала шоком (говорят, Елизавета II узнала все не от внука, а из газет!), начались экстренные переговоры, причем присутствовал на них один лишь Гарри, тогда как Меган вместе с Арчи осталась в Канаде.

Теперь, кажется, основные формальности утрясены, и итог таков: герцоги Сассекские потеряют титулы Их Высочеств и возместят казне средства, потраченные на ремонт своей британской резиденции Фрогмор-коттеджа, куда они переехали из Кенсингтонского дворца после рождения сына.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Спустя многие месяцы переговоров и в связи с недавними обсуждениями, я рада сообщить, что мы нашли конструктивное решение для моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут членами моей семьи, мы всегда будем любить их. Я понимаю, что проблемы, с которыми они столкнулись, — это результат давления, оказываемого на них в последние два года, и я поддерживаю их желание жить независимой жизнью. Я хочу поблагодарить их за самоотверженную работу на благо страны и Содружества наций. И я особенно горжусь тем, как быстро Меган смогла стать членом нашей семьи. Вся наша семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит Меган и Гарри начать строить новую счастливую и мирную жизнь,

– гласит официальное заявление Елизаветы II.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Еще одно заявление распространил Букингемский дворец:

Герцог и герцогиня Сассекские благодарны Ее Величеству и всей королевской семье за поддержку и рады открыть новую главу в жизни. Согласно достигнутой договоренности, они понимают, что обязаны отказаться от исполнения королевских обязательств, включая официальные военные должности. Они больше не будут получать государственные средства для королевских обязанностей.

С благословения королевы, герцог и герцогиня Сассекские продолжат поддерживать частные фонды и ассоциации и выступать их покровителями. Хотя они больше и не могут официально представлять королеву в обществе, Сассексы ясно дали понять, что все, что они делают, будет и впредь поддерживать ценности Ее Величества.

Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, поскольку они больше не являются исполняющими обязанности членами королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские выразили желание возместить расходы Суверенного гранта на реконструкцию Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Великобритании (речь идет о трех миллионах долларов. — Прим. ред.).

Принц Гарри и Меган Маркл

Будет ли британское государство по-прежнему обеспечивать безопасность Гарри и Меган, не уточняется:

Букингемский дворец не комментирует детали соглашения по соображениям безопасности. Сегодня существует хорошо налаженный механизм, чтобы определить необходимость обеспечения безопасности за государственный счет. Новая модель вступит в силу весной 2020 года,

— отметили во дворце.