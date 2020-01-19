 
 
Январь 19th, 2020

Под улицами в Сан-Франциско нашли огромные корабли

Под улицами в Сан-Франциско нашли огромные корабли — сообщает CNBN.


Каждый день люди ходили по улицам и не подозревали, что под ними лежат корабли. Ученые вскрыли асфальт случайно и попробовали достать древние парусники.

Давным-давно под территорией, которая сейчас является финансовым центром Сан-Франциско был морской залив. Сегодня тут не только высятся небоскребы, но и ходит метро. Тысячи людей каждый день проходят по останкам древних кораблей.

Первый нашли во время рытья котлована. Удивленные ученые подняли архивы и тут выяснили, что тот же корабль уже находили в 1912 году. Начали читать дальше и оказалось: примерно 40 кораблей закопаны под Эмбаркадеро и Финансовым районом, который раньше был первоначальной береговой линией города.

Большинство кораблей это остатки золотой лихорадки, оставленные людьми, прибывшими в бухту Сан-Франциско издалека в поисках удачи.

Их бросили на побережье, затем город разросся, океан отступил и в итоге корабли оказались закатаны в асфальт.

Фото: dailymail

Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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