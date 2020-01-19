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Кукольная оппозиция: Навальный отказался защищать Конституцию РФ



Первый шок от объявленного 15 января Путиным конституционного переворота прошел. Многим комментаторам понятно, сам Путин никуда не уходит, он остается диктатором. При желании и до 2030 года или пожизненным. Если целиком убрать статью о 2 сроках президентства подряд.

Президент предлагает Госдуме премьера. Он получит новое право увольнять судей Конституционного и Верховного судов, с подачи ручного Совета Федерации назначать прокуроров. Контролю над этой фактически назначаемой палатой поможет губернаторский Госсовет (сходка наместников колоний). Предлагаемый президентом премьер не может сам сформировать правительство: появляется право Думы утверждать министров и вице-премьеров. Но любого из них может убрать президент.

Стало ясно, что власть перепугана выборами 2019-го в Москве и не хочет появления в 2021-м Госдумы, аналогичной столичной, с шумной оппозицией. 20 лет прокремлевское конституционное большинство «Единой России» в Думе – фундамент системы путинизма. Как дружно голосует единоросская Госдума, видно по утверждению премьером бандита Мишустина.

И наконец, Путин покушается на фундамент Конституции: дезавуируя приоритет международных договоров, встраивая в вертикаль карманное «местное самоуправление». Хотя и обещает не трогать 1-ю и 2-ю главы Основного закона.

После пояснений Путина на «рабочей группе» 16 января понятно, что настоящего референдума не будет, состоится бутафорное «голосование», причем не по каждой поправке, а «пакетом». Таков уровень «народовластия» нарашке…



Один из лидеров карманной т.н. «оппозиции» Алексей Навальный не выступил в пользу акций протеста в связи с реформой Конституции, пишет Радио Свобода.

Alexey Navalny

@navalny

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Что касается разнообразных предлагаемых акций «в защиту Конституции».
Конституция РФ — омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас всё отняли — от выборов до пенсий — и дальше хотят отнимать.
Не надо её защищать.

Alexey Navalny

@navalny

Бороться, митинговать, распространять информацию, «умно голосовать» и тд надо против Путина и его группы, незаконно удерживающих власть. И ничего нового не произошло. Предлагать нам теперь защищать «хорошую конституцию от плохого Путина» — разводка.

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14:15 — 17 янв. 2020 г.
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Category: Новости, Россия ﻿
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