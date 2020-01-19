Январь 19th, 2020

Кукольная оппозиция: Навальный отказался защищать Конституцию РФ





Первый шок от объявленного 15 января Путиным конституционного переворота прошел. Многим комментаторам понятно, сам Путин никуда не уходит, он остается диктатором. При желании и до 2030 года или пожизненным. Если целиком убрать статью о 2 сроках президентства подряд.



Президент предлагает Госдуме премьера. Он получит новое право увольнять судей Конституционного и Верховного судов, с подачи ручного Совета Федерации назначать прокуроров. Контролю над этой фактически назначаемой палатой поможет губернаторский Госсовет (сходка наместников колоний). Предлагаемый президентом премьер не может сам сформировать правительство: появляется право Думы утверждать министров и вице-премьеров. Но любого из них может убрать президент.



Стало ясно, что власть перепугана выборами 2019-го в Москве и не хочет появления в 2021-м Госдумы, аналогичной столичной, с шумной оппозицией. 20 лет прокремлевское конституционное большинство «Единой России» в Думе – фундамент системы путинизма. Как дружно голосует единоросская Госдума, видно по утверждению премьером бандита Мишустина.



И наконец, Путин покушается на фундамент Конституции: дезавуируя приоритет международных договоров, встраивая в вертикаль карманное «местное самоуправление». Хотя и обещает не трогать 1-ю и 2-ю главы Основного закона.



После пояснений Путина на «рабочей группе» 16 января понятно, что настоящего референдума не будет, состоится бутафорное «голосование», причем не по каждой поправке, а «пакетом». Таков уровень «народовластия» нарашке…







Один из лидеров карманной т.н. «оппозиции» Алексей Навальный не выступил в пользу акций протеста в связи с реформой Конституции, пишет Радио Свобода.