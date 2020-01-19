Кошерный микс в Одессе: коктейли пряные и уроки Торы

Одесса. Ортодоксальный еврей Арье Ров не очень интересовался многочисленными и разнообразными барами этого портового города. Во-первых, большинство напитков, подаваемых в одесских барах, не являются кошерными, а выбор алкоголя для религиозного еврея ограничен несколькими проверенными брендами. Но, во-вторых, Арье не чувствует себя там «в своей тарелке». «Человек в кипе просто выделяется в таких местах. Тем более, если это ортодоксальная еврейская пара», – говорит Ров, которому 40 лет и который женат. Но все изменилось в августе, когда Арье Ров побывал на открытии бара, который, по словам его владельцев, является первым сертифицированным кошерным питейным заведением в бывшем Советском Союзе, и теперь он регулярно ходит туда со своей женой, а иногда с друзьями провести вечер.

По вечерам в четверг посетители могут отведать домашний кугл и некоторые фирменные коктейли, названные в честь евреев и связанные с Одессой или Украиной. «Шолом-Алейхем» (текила, ананасовый сок, лимон и сироп) назван в честь знаменитого писателя. Есть также «Меир Дизенгоф», названный в честь первого мэра Тель-Авива (фруктовый аквамариновый коктейль на основе джина, который подается с пенистым верхом, чтобы напомнить о пляже этого города).

Получить кошерную выпивку – не проблема в Одессе, городе с шестью кошерными ресторанами, в каждом из которых подают алкоголь. Многие марки крепких напитков, включая водку, джин и виски, либо сертифицированы как кошерные, либо признаны в качестве таковых многими соблюдающими евреями. Однако коктейли, как правило, требуют проверки машгиаха – раввина, чья функция заключается в том, чтобы убедиться, что ингредиенты, используемые для приготовления пищи и напитков, являются кошерными. Но бара, который был бы стопроцентно сертифицирован как кошерный, со своими собственными фирменными напитками, никогда и нигде не было в бывшем Советском Союзе. Так говорит Давид Ройтман, украинско-израильский бизнесмен, который открыл кошерный бар со своим деловым партнером Шимшоном Корицем.

Есть веская причина, почему никто до Ройтмана не пытался сделать это раньше. Чтобы получить сертификат кошерности, бар должен использовать кошерные ингредиенты, привозимые из Израиля, что повышает цены, и кошерный бар оказывается значительно более дорогим, чем большинство местных. Фирменные коктейли стоимостью около $8.50 — дорогая роскошь в стране, где средняя месячная зарплата составляет около $330. Кроме того, кошерный бар закрыт значительную часть выходных из-за Шаббата, что снижает рентабельность. Та же история в период студенческих весенних каникул — бойкое время для баров и пабов, но соблюдение законов кошерности на Песах означает, что в баре наливают только некоторые вина – алкоголь полученный от брожения злаков запрещен как хамец.

В кошерном баре не так уж много завсегдатаев – среди 10-15 тысяч одесских евреев не так уж много соблюдающих. Клиентура этого бизнеса складывается из местных евреев, израильских и еврейских туристов, а также нееврейских туристов, ищущих «аутентичного колорита» в городе, где население до Холокоста было примерно на одну треть еврейским, сказал Ройтман. Он также надеется, что бар будет привлекателен для неевреев высоким уровнем обслуживания. Лучшие израильские бармены в течение нескольких недель перед запуском помогали обучать персонал.

Тем не менее финансовый итог «не совсем ясен», – признаётся Ройтман. Он не смог сказать, является ли учреждение прибыльным, заявив, что это станет очевидно только в конце этого года. «Но мы пошли на риск ради того, чтобы сделать это», – сказал Ройтман. Он рассматривает кошерный бар как пилотную модель, которую надеется реализовать на всей территории бывшего Советского Союза, где проживает около 500 000 евреев. «Это не просто бар, а общинное учреждение. Здоровое место, куда вы и ваши друзья можете прийти со своими детьми, отметить радостное событие», — сказал он. Пока же Ройтман говорит, что если бар просто покрывает свои собственные накладные расходы и расходы на открытие – «даейну», что в переводе с иврита – «нам достаточно».

40-летний Ройтман еще ребенком переехал в Израиль из Одессы, где жило по меньшей мере пять поколений его семьи. «После Холокоста и после коммунизма я был последним живым человеком, носившим нашу родовую фамилию. Если бы я не создал еврейскую семью, наше имя было бы потеряно для еврейского народа. Одни мои предки были убиты нацистами, другие погибли на фронте. Так что мой приезд и открытие бара очень много значит для общины». Ройтман сказал, что считает своим личным долгом помочь восстановить общину, которую оставил в детстве. Владелец нескольких коммерческих предприятий, Ройтман, 40-летний отец четверых детей, живущих в Иерусалиме, может позволить себе вложить некоторые деньги в проект с ограниченной прибыльностью.

С 2015 года его фабрика «David Roitman Luxury Tallit» в Одессе производит некоторые из самых дорогих в мире предметов иудаики, в том числе экзотические дизайнерские ермолки, изготовленные из кожи крокодила, змеи, страуса. «Когда я жил в Нью-Йорке, я просто не мог понять, как некоторые евреи одеваются в дизайнерские костюмы стоимостью в десятки тысяч долларов, и затем, нашлёпнув на голову мятую тряпку, называют её своей кипой, — сказал он. — Я решил, что мог бы сделать что-то получше, барух Ашем».