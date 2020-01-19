Январь 19th, 2020

Джастин Бибер пытается вернуть прежнюю форму тела

К 2020 году Джастин Бибер (Justin Bieber) решил прийти в прежнюю форму, и, похоже, у него стало это получаться! И все это благодаря усиленным и ежедневным занятиям танцами.

В далеком 2016 году певец обладал невероятным телом, когда сотрудничал с брендом нижнего белья Calvin Klein. Однако позже из-за большого давления, нагрузок и стресса Джастин Бибер скинул несколько килограмм. Да, он похудел, но лишился мышц.

Однако в конце 2019 года Джастин Бибер вновь занялся своим здоровьем. На этот раз не только душевным, но и физическим. Более того, певец готовится к своему новому туру, требующему от его участников серьезной работы над собой. По заявлением папарацци, которые встретили знаменитость 16 января в Калифорнии на улицах города, под его белой футболкой перекатывались мускулы. Он выглядел здоровым, бодрым и подтянутым. Согласитесь, это звучит ободряюще, тем более, принимая по внимание недавнее признание Джастина Бибера о борьбе с болезнью Лайма. Так держать!