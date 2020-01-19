Январь 19th, 2020

Бритни Спирс увлеклась йогой

38-летняя Бритни Спирс, взяла паузу в творческой деятельности, но, тем не менее, продолжает работать над собой.

На этот раз певица опубликовала в Instagram видео, на кадрах которого демонстрирует фолловерам свою тренировку по йоге.

В комментариях фолловеры отмечают, что певица прекрасно выглядит и поражает своими навыками. Бритни до 9 лет профессионально занималась художественной гимнастикой и принимала участие в соревнованиях. В своих интервью Спирс признавалась, что благодаря тому опыту ее тело до сих пор помнит все и она легко может им управлять, пишет showdream.org.