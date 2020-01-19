Январь 19th, 2020

Беременная Мила Йовович пожаловалась на самочувствие

Голливудская актриса Милла Йовович, которая рассказала, сколько килограмм набрала во время третьей беременности, пожаловалась на самочувствие на последних неделях беременности. Актриса рассказала, что до родов осталось очень мало времени, но у нее уже нет сил ждать, когда родится ребенок.

«У меня слоновьи лодыжки, боли в спине, боли в бедрах, я бегаю в туалет каждые 15 минут. А сон? О, забудьте. Если ребенок будет таким же крикуном, как наша старшая дочь, мы вряд ли сможем выспаться в течение следующих нескольких лет ! «, -

пожаловалась на днях Милла.

Артистка также опубликовала фотографию. На ней она позирует с большим животом и напряженным выражением лица. Милла хочет скорее вернуться к привычному образу жизни и, хотя бы вновь обрести возможность одевать носки, не «краснея от усилий».

Напомним, ранее Милла Йовович поделилась интимными подробностями семейной жизни.