Январь 19th, 2020

Анастасию Заворотнюк видели в Тайланде

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым якобы заметили на курорте в Таиланде. В сети появилось фото, на котором рассмотрели онкобольную звезду и ее мужа. В сети из-за этой новости разгорелся настоящий скандал.

Российские СМИ начали публиковать фото, на которых «засветились» Заворотнюк и Чернышев. издание «Версия. Инфо» пишет, что знаменитости перемещались в группе туристов и пряталась от камер.

Действительно ли на снимке Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев — сказать сложно, так как фигуры, в которых рассмотрели актрису и фигуриста, находятся очень далеко. Однако, отмечается, что фигура, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду «Моей прекрасной няни».

Пользователей сети разозлила данная информация. Новость считают ошибочной, а ресурс обвиняют в намерении пропиариться за счет актрисы. «Если присмотреться, то и Кобзона можно увидеть», — шутит один из комментаторов.

Напомним, ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники. Однако, в каком состоянии сейчас находится знаменитость, неизвестно.