 
 
Январь 19th, 2020

10 миллиардов лет назад Млечный путь пережил большое столкновение — ученые

Крупные галактики, как правило, имеют весьма насыщенную историю. За миллиарды лет они неоднократно сталкивались и сливались со своими соседями. Благодаря этим событиям галактики постепенно приобрели свой нынешний вид. Млечный путь не является исключением. Исследуя орбиты и химический состав его звезд, астрономы часто находят «реликты»: светила, изначально входившие в состав других галактик. Так, во время недавнего анализа данных, собранных телескопом Gaia, исследователи из Гронингенского университета обнаружили несколько обособленных групп звезд в гало Млечного пути. По всей видимости, это остатки нескольких карликовых галактик, которые некогда были поглощены нашей.

Anatomy_of_the_Milky_Way.jpg


Однако это было лишь началом. Проведя дополнительный анализ данных Gaia, ученые выявили около 30 тысяч звезд, связанных с некой крупной структурой. Изучив их распределение, скорости и химический состав, исследователи пришли к выводу, что они являются «пришельцами». Все эти звезды изначально входили в состав галактики, столкнувшейся с Млечным путем примерно 10 миллиардов лет назад. Ученые дали ей обозначение Gaia-Enceladus (Гайя-Энцелад).

По своему размеру Gaia-Enceladus была сопоставима с одним из Магеллановых облаков — двух карликовых галактик, являющихся спутниками нашей. Они в десять раз меньше Млечного пути. Но нужно учитывать, что 10 миллиардов лет назад наша галактика была существенно меньше, чем сейчас. По оценкам астрономов, тогда соотношение размеров между Млечным путем и Gaia-Enceladus составляло 4 к 1.

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Это означает, что столкновение с Gaia-Enceladus оказало огромное влияние на нашу галактику. Оно сформировало основную часть внутреннего гало и привело к утолщению ее диска. Фактически, поглощение Gaia-Enceladus определило всю дальнейшую историю Млечного пути и, следовательно, запустило цепочку событий, в конце концов, приведших к появлению Солнечной системы.

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Category: Наука, Новости ﻿
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