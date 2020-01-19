Январь 19th, 2020

10 миллиардов лет назад Млечный путь пережил большое столкновение — ученые

Крупные галактики, как правило, имеют весьма насыщенную историю. За миллиарды лет они неоднократно сталкивались и сливались со своими соседями. Благодаря этим событиям галактики постепенно приобрели свой нынешний вид. Млечный путь не является исключением. Исследуя орбиты и химический состав его звезд, астрономы часто находят «реликты»: светила, изначально входившие в состав других галактик. Так, во время недавнего анализа данных, собранных телескопом Gaia, исследователи из Гронингенского университета обнаружили несколько обособленных групп звезд в гало Млечного пути. По всей видимости, это остатки нескольких карликовых галактик, которые некогда были поглощены нашей.



Однако это было лишь началом. Проведя дополнительный анализ данных Gaia, ученые выявили около 30 тысяч звезд, связанных с некой крупной структурой. Изучив их распределение, скорости и химический состав, исследователи пришли к выводу, что они являются «пришельцами». Все эти звезды изначально входили в состав галактики, столкнувшейся с Млечным путем примерно 10 миллиардов лет назад. Ученые дали ей обозначение Gaia-Enceladus (Гайя-Энцелад).

По своему размеру Gaia-Enceladus была сопоставима с одним из Магеллановых облаков — двух карликовых галактик, являющихся спутниками нашей. Они в десять раз меньше Млечного пути. Но нужно учитывать, что 10 миллиардов лет назад наша галактика была существенно меньше, чем сейчас. По оценкам астрономов, тогда соотношение размеров между Млечным путем и Gaia-Enceladus составляло 4 к 1.